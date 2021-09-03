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пятница, 03 сентября 2021 12:56

Трусов принес Украине 44-е "серебро" на Параолимпиаде

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Трусов принес Украине 44-е &quot;серебро&quot; на Параолимпиаде
Андрей Трусов выиграл шесть медалей в Токио. Фото: Gettyimages.com

Украинский пловец 21-летний Андрей Трусов стал серебряным призером Параолимпиады в Токио.

Трусов пришел вторым к финишу на дистанции 50 м баттерфляем.

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Украинцу не хватило 0,05 с. для победы. Параолимпийским чемпионом стал американец Эван Остин. Третье место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате.

Другой украинец Евгений Богодайко финишировал на пятой строчке - 29.70.

Для Трусова эта медаль стала шестой в Токио. До этого Андрей одержал два "золота", "серебра" и одну "бронзу".

В активе Украины 92 медали: 22 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете.

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