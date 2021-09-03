Трусов принес Украине 44-е "серебро" на Параолимпиаде

Украинский пловец 21-летний Андрей Трусов стал серебряным призером Параолимпиады в Токио.

Трусов пришел вторым к финишу на дистанции 50 м баттерфляем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский гребец завоевал "серебро" на Паралимпиаде

Украинцу не хватило 0,05 с. для победы. Параолимпийским чемпионом стал американец Эван Остин. Третье место занял колумбиец Карлос Серрано Сарате.

Другой украинец Евгений Богодайко финишировал на пятой строчке - 29.70.

Для Трусова эта медаль стала шестой в Токио. До этого Андрей одержал два "золота", "серебра" и одну "бронзу".

В активе Украины 92 медали: 22 золотых, 44 серебряных и 26 бронзовых. С этим результатом наша сборная занимает пятое место в медальном зачете.