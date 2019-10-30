Трое украинцев вошли в списки самых дорогих игроков Венгрии

До переезда в Венгрию Петряк играл в Украине за "Зарю" и "Шахтер"

Портал Transfermarkt сегодня обновил цены на футболистов из чемпионата Венгрии.

Футболисты "Ференцвароша" Игорь Харатин и Александр Зубков поднялись в стоимости: Игорь поднялся с 1 миллиона до 1,5 миллиона евро, а Александр повысил свою стоимость с 900 тысяч до 1,3 миллиона евро. Об этом пишет ua-football.com

А вот Иван Петряк, выступающий за "МОЛ Фехервар" подешевел - с 2 миллионов до 1,6 миллиона евро.

Впрочем, падение стоимости не повлияло на позицию Петряк в списке самых дорогих футболистов чемпионата - украинец остался третьим.

А вот Харатин и Зубков обосновались в десятке - четвертое и пятое место соответственно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Ференцварош" Реброва на выезде обыграл лидера чемпионата Венгрии

Самым дорогим украинским футболистом в мире остается Александр Зинченко со стоимостью в 30 миллионов евро.