Три одноклубники украинского легионера заразились коронавирусом

Три футболиста португальской "Витории Гимараеш" сдали положительные тесты на коронавирус.
Случаи были обнаружены на общекомандном тестировании еще 8 мая. Клуб не стал называть фамилии больных игроков, однако все они находятся в самоизоляции без симптомов, пишет "Спорт Экспресс"
Эти три случая заражения стали первыми среди игроков в чемпионате Португалии.
Цвета "Витории Гимараеш" защищает украинский защитник Валерий Бондаренко. В текущем сезоне он сыграл только в 6 матчах своей команды.
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Чемпионат Португалии был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. "Витория Гимараеш" расположилась на шестом месте в турнирной таблице.
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