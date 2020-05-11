Три одноклубники украинского легионера заразились коронавирусом

Контакт Валерия Бондаренко принадлежит "Шахтеру". Фото: ФК "Шахтер"

Три футболиста португальской "Витории Гимараеш" сдали положительные тесты на коронавирус.

Случаи были обнаружены на общекомандном тестировании еще 8 мая. Клуб не стал называть фамилии больных игроков, однако все они находятся в самоизоляции без симптомов, пишет "Спорт Экспресс"

Эти три случая заражения стали первыми среди игроков в чемпионате Португалии.

Цвета "Витории Гимараеш" защищает украинский защитник Валерий Бондаренко. В текущем сезоне он сыграл только в 6 матчах своей команды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый украинский футболист заболел коронавирусом

Чемпионат Португалии был приостановлен из-за пандемии коронавируса в марте. "Витория Гимараеш" расположилась на шестом месте в турнирной таблице.