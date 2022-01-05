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четверг, 06 января 2022 07:11

Три миллиона просмотров. Английские любители сыграли невероятно жестокий матч

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Три миллиона просмотров. Английские любители сыграли невероятно жестокий матч
Матч любителей запомнят надолго. Фото: Whitehawk

Видео матча любительской британской футбольной лиги между клубами "Белый ястреб" и "Три моста" набрало около трёх миллионов просмотров за сутки.

Счёт в игре открыл игрок клуба "Три моста" после того, как голкипер команды соперника отдал ему пас. В определённый момент матча началась потасовка, в результате которой несколько футболистов получили жёлтые карточки, а один был удалён.

Затем началась ещё одна драка, в ходе которой футболист "Белого ястреба" стал бить лежащего на газоне соперника. По ходу игры игроки обеих команд не реализовали множество моментов, несколько раз подрались друг с другом, а двое принимавших участие в матче игроков получили красные карточки.

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Днями в НХЛ российский форвард Александр Овечкин улетел за борт после того, как решил припечатать соперника к борту. Россиянин обиделся, что его сбили в безобидной ситуации.

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