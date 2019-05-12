Три игрока разделят Золотую бутсу АПЛ

Мохамед Салах не смог стать во второй раз лучшим бомбардиром АПЛ. Фото: REUTERS

Вчера, 12 мая, завершились все игры английской Премьер-лиги. "Манчестер Сити" сумел выиграть чемпионат в этом сезоне и защитить титул.

Но в списке обладателей Золотой Бутсы игроков "горожан" нет. Награду за наибольшее количество забитых голов сезоне получат сразу 3 игрока: Салах, Мане (оба - "Ливерпуль") и Обамеянг ( "Арсенал"). Все они забили по 22 гола в этом сезоне.



В последний раз втроем Золотую бутсу получали в 1999 году Тогда награду между собой разделили Оуэн ( "Ливерпуль"), Йорк ( "Манчестер Юнайтед") и Хассельбайнк ​​( "Лидс"), забив по 18 голов.

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Стоит отметить, что для Мохаммеда Салаха это вторая подряд победа. В прошлом сезоне египтянин забил 32 мяча, став единоличным обладателем награды.