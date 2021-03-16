Тренеру "Динамо" дали почти 5 лет тюрьмы за финансовые махинации

Главный тренер "Динамо" Загреб Зоран Мамич попал в тюрьму за финансовые махинации.

Верховный суд Хорватии приговорил Мамича на 4,8 года лишения свободы, сообщает Vecernji List.

Такое наказание специалист получил за финансовые хищения и уклонения от уплаты налогов.

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Зоран подал в отставку с поста главного тренера команды. На посту тренера его сменит Дамир Крзнар.

Мамича и его брата, владельца "Динамо" Загреб, обвиняли в хищении $17,3 млн из бюджета клуба, а также невыплате налогов в размере $1,8 млн.

Зоран Мамич возглавляет "Динамо" Загреб с лета 2020 года. До этого работал в клубе на должности спортивного директора.

В текущем сезоне "Динамо" Загреб лидирует в чемпионате Хорватии, опережая "Осиек" на 2 очка и имея игру в запасе. В Лиге Европы дошла до 1/8 финала, где в 1-м матче уступила в гостях "Тоттенхэма" - 0:2.