Тренера "Вест Хэма" потроллили из-за травмы Ярмоленко

Главным подарком к Рождеству для тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини посчитали увеличение размера больничной палаты. Об этом в шутку пишет FourFourTwo.

Английский юмор давно уже стал чем-то вроде фирменного знака острова… И обижаться на его проявление, по меньшей мере, глупо…

Накануне рождественских праздников журналисты FourFourTwo составили свой список самых желаемых подарков для наставников клубов английской Премьер-лиги. Естественно, шуточных, но с изрядной долей прагматизма.

Вот, что выдали наши коллеги для тренера "Вест Хэма" Мануэля Пеллегрини. "4 подряд победы вознесли "Вест Хэм" в верхнюю часть таблицы АПЛ (9 место), — пишет FFT. — Команда уже находится на подступах к месту в Лиге Европы, так что список рождественских желаний Пеллегрини намного короче, чем был в начале сезона", - передает "Команда №1".

"Молотобойцы", наверное, не отказались бы от увеличения размеров процедурного кабинета, поскольку его максимально заполнили травмированные надолго футболисты. Мануэль Лансини, Карлос Санчес, Андрей Ярмоленко, Джек Уилшер… К слову, 3 из них - летние подписания ВХЮ.

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Андрей Ярмоленко восстанавливает после травмы. Сроки реабилитации неизвестны.