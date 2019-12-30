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понедельник, 30 декабря 2019 14:06

Тренер "Зенита" рассказал о войне в Украине

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Тренер &quot;Зенита&quot; рассказал о войне в Украине
Тренер "Зенита" – украинец. Он провелв Луганске детство и юность

Главный тренер российского "Зенита" Сергей Семак рассказал, что следит за ситуацией в Украине. Как известно, Семак родился в Луганской области, а оттуда в юном возрасте перешел в московский ЦСКА.

"После начала известных событий ни разу там не был. Ни в Луганске, ни у родителей, живущих там. Какое тут еще может быть мнение? Война - худшее, что может быть. Все, что можно решить дипломатическим путем, так и надо решать. Я всегда за то, чтобы люди нормально жили.

Чтобы они не страдали, не было братоубийственной войны. Когда моя бабушка была жива, она всегда говорила: "Главное, чтобы не было войны". Думал: "Ну как же, мы в такое время живем, которая здесь война?". До сих пор в голове не укладывается, как это стало возможным. Для меня это очень больно и горько, - цитирует Семака "Чемпионат".

По словам Семака, его брат переехал с Луганщины. Зато сестра, которая некоторое время жила в Санкт-Петербурге, вернулась обратно.

Также Семак заявил, что, вероятно, имеет схожее мнение относительно событий на Донбассе с украинским защитником "Зенита" Ярославом Ракицкий.

"Думаю, у нас похожее мнение по этому вопросу. Он далек от политики, и самое главное здесь только то, что гибнут и страдают люди. Это большая беда", - заявил тренер россиян.

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"Зенит" в чемпионате России уверенно занимает первое место, на 10 баллов опережая ближайшего преследователя. Однако питерская команда выбыла из еврокубков, заняв последнее место в группе Лиги чемпионов.

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30
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