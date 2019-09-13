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пятница, 13 сентября 2019 17:10

Тренер "Ювентуса" преодолел серьезную болезнь и вернулся к работе

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Тренер &quot;Ювентуса&quot; преодолел серьезную болезнь и вернулся к работе
Маурицио Сарри вернулся к работе после почти месячного отсутствия

Болельщики "Ювентуса" наконец смогут поздравить Маурицио Сарри во главе туринского клуба.

В рамках 3 тура Серии А "Фиорентина" примет действующего чемпиона Италии. Хозяевам будет вдвое тяжелее, ведь на матче будет присутствовать наставник туринцев Маурицио Сарри, сообщает "Gazzetta dello Sport".

60-летний специалист еще не присутствовал на официальных матчах своей команды, ведь боролся с пневмонией, которую у него диагностировали перед стартом сезона.

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После двух туров чемпионата Италии "Ювентус" находится на втором месте, имея в активе 6 очков. Поединок против "Фиорентины" состоится 14 сентября, начало в 16:00.

https://football24.ua
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Дата
13
сентября

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