Тренер требует приобщить к игре Харатина за сборную Венгрии

Игорь Харатин начинал в "Динамо", а потом играл за "Зарю"

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси посетил тренировку "Ференцвароша" и изъявил желание взять в игру Игоря Харатина за местную национальную команду, сообщает официальный сайт клуба.

25-летний украинец имеет венгерские корни, поэтому это может упростить процедуру натурализации. Росси видит Харатина ключевым игроком сборной Венгрии. Футболист ранее признался, что мечтает получить вызов именно в лагерь сборной Украины. Об этом пишет "Футбол-24".

Напомним, сборная Венгрии сохраняет шансы пробиться в финальный этап Евро-2020 после мартовских матчей плей-офф.

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В текущем сезоне чемпионата Венгрии украинец провел 15 матчей.