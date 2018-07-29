Тренер "Славии" рассказал, что знает о "Динамо"

Трпишовски прокомментировал предстоящие матчи с "Динамо". Фото: sport.aktualne.cz

В матчах 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет со "Славией".

Наставник пражской команды Индржих Трпишовски поделился ожиданиями от предстоящих поединков:

"Наши люди были на игре" Динамо "в субботу. Мы изучаем украинскую команду так сильно, как только можем. Конечно, в основном хочется смотреть матчи соперника в живую.

"Динамо" - играющая команда, с хорошими вингерами и сильными футболистами. Киевляне быстро выходят из обороны, много работают на поле. Эта команда играет с двумя сильными центральными полузащитниками ", - цитирует Трпишовского официальный сайт "Славии".

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Стартовый матч между "Славией" и "Динамо" состоится 7 августа в Праге (начало - в 20:30), ответный матч соперники проведут в Киеве на НСК "Олимпийский" за неделю (начало - в 19:30).