Тренер Сербии нашел оправдание за матч с Украиной

Слободан Ковач считал сборную Украины аутсайдером

Главный тренер волейбольной сборной Сербии Слободан Ковач прокомментировал победный матч против Украины (3:2) в 1/4 финала чемпионата Европы по волейболу.

Об этом пишет "Трибуна".

"Украина – неудобная команда, и она сыграла хороший матч против Бельгии. У них есть недостатки, но мы с командой не сделали то, о чем договорились на матч.

Может быть, на соперника повлияла важность игры, у аутсайдеров всегда большая мотивация. Нам нет оправданий, я просто не могу принять проблемы с мотивацией в игре за полуфинал.

Мы могли сыграть намного лучший матч", – сказал Ковач.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Волейбольная трагедия в городе отрубленной руки. Украина драматически проиграла Сербии в Антверпене

Вчера сборная Сербии в драматической борьбе победила сборную Украины – 3:2 и вышла в полуфинал чемпионата Европы.