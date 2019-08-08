Тренер сборной России попал в международный скандал

Тренер женской сборной России по волейболу попал в скандал

Федерация волейбола Южной Кореи намерена подать жалобу на тренера женской сборной России итальянца Серджио Бузату, в действиях которого во время матча заметили проявления расизма.

Как сообщает агентство "Yonhap", инцидент произошел после матча олимпийского квалификационного турнира в Калининграде. После победы России над сборной Южной Кореи Бузату показал соперникам характерный жест с "узкими глазами".

Автор: Yonhap Серджіи Бузато

В Южной Корее возмущены поступком наставника российской команды, называя его проявлением расизма. "Мы хотим уточнить, такой акт наказывается Международной федерацией волейбола (FIVB). Мы решили принять меры, чтобы такое больше не повторялось", - говорится в заявлении Южнокорейской волейбольной ассоциации. Письмо направлено руководству FIVB и Всероссийской федерации волейбола.

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Серджио Бузату работает в России с 2004 года. Он помогает не только женской сборной, но и тренеру мужской команды Туомас Саммельвуо.