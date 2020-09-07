Тренер сборной Испании раскрыл секрет победы над Украиной

Команда Луиса Энрике не дала никаких шансов сборной Украины. Фото: REUTERS

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал победу над Украиной в рамках Лиги Наций.

По словам Энрике, надежная игра в обороне и хорошая реализация стала решающей в матче против команды Андрея Шевченко.

"Думаю, мы играли хорошо. Нам удалось реализовать все то, что мы создали. К тому же моя команда почти идеально сыграла в обороне.

Конечно, были небольшие проблемы, но без этого не проходит ни один матч. Наш план на игру против Украины сработал", - приводит слова Луиса Энрике официальный сайт УАФ.

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Сборная Испании разгромила Украину - 4:0. Подопечные Луиса Энрике возглавили группу Лиги Наций имея 4 очка.