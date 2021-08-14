Тренер "Шахтера" сделал громкое заявление о соперниках

Роберто Де Дзерби проиграл "Александрии". Фото: Reuters

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби поделился эмоциями после победы над "Металлистом-1925" (2:0).

"Все победы важны и по-своему красивы. Сегодня мы были физически и ментально уставшими после матча с "Генком".

Нелегко после Лиги чемпионов начать с нуля. Внимательно и с максимальной концентрацией вернуться к играм в чемпионате. Но у нас это получилось.

Мы не сыграли хорошо в первом тайме, но не думаю, что сегодня в чемпионате Украины существуют команды, которые играют лучше, чем мы. Поэтому представьте, что будет, когда мы будем играть хорошо.

До сегодняшнего дня я не видел ни одной команды, которая играла бы лучше, чем "Шахтер" в первом тайме.

Я очень доволен командой. Все ребята профессионалы. Когда мало тренируешься, то сложно замечать прогресс, особенно играя против закрытых оборонительных команд. Нужно работать над деталями", – сказал Де Дзерби.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Решающий второй тайм. "Шахтер" победил "Металлист-1925"

Донецкий "Шахтер" сыграл в чемпионате Украины четыре тура. У него три победы и одно поражение. Киевское "Динамо" имеет три победы в трех матчах.