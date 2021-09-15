Тренер рассказал половине команды, что я не подхожу под его модель игры – Малиновский

Руслан Малиновский достойно ответил Петракову. Фото: FootBoom

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский высказался о словах Александра Петракова о том, что он не хотел оставаться в расположении сборной на матч с Чехией.

"В последнее время появилось много комментариев по поводу моего отношения к сборной команде Украины, и я вынужден отреагировать.

Для меня большая честь быть частью команды моей страны, и я всегда с большим желанием приезжаю в сборную.

Количество минут и мою позицию на поле определяет тренерский штаб, и я, как профессионал, это уважаю и всегда принимаю.

Из уважения к болельщикам и партнерам по команде я не давал комментарии после последнего отборочного сбора. Чтобы не навредить атмосфере и не мешать новому тренеру в построении команды. Тем более для меня было удивительно, что на всеобщее обсуждение были вынесены вопросы, которые, на мой взгляд, решаются внутри команды.

У меня не может быть каких-либо обид на тренера из-за его выбора состава или тактики. В ходе последних сборов главный тренер в индивидуальных беседах с игроками рассказал половине команды, что Малиновский не подходит в его схему игры. Естественно, эта информация дошла и до меня. Я могу понять его позицию, но не понимаю, почему это нужно обсуждать с игроками, но не со мной.

Как любой амбициозный игрок, я хочу играть как можно больше и, конечно, расстраиваюсь, если этого не происходит. Но обижаться на тренера, который отвечает за результат, было бы непрофессионально с моей стороны.

Поэтому на вопрос, обижен ли я, ответил: "Нет, вы главный, вы решаете".

Я достаточно опытный игрок и умею конкурировать за свое место. Никаких извинений я не просил. Мне это было не нужно. Более того, это поставило меня в неловкую ситуацию. Я только часть команды и никогда не ставил свои интересы выше командных.

По поводу моего отъезда. После информации, что большая группа игроков возвращается в свои клубы, я спросил – могу ли я уехать. На что получил ответ: "Хочешь – поезжай". Это не было демаршем, я спросил разрешения и поблагодарил тренера, что он мне разрешил.

Надеюсь, что обсуждение этой темы скоро закончиться, а все футбольные вопросы будут решаться исключительно внутри команды", – написал Малиновский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Андрей Шевченко близок к переезду в Америку

Сборная Украины сыграла вничью три последних матча. В официальных мы разошлись миром с Казахстаном (2:2) и Францией (1:1), а в товарищеском упустили победу с Чехией – 1:1.