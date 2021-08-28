Тренер Педерсен пришел на пресс-конференцию голым

трренер сдержал свое обещание. Фото: "Антверпен"

Тренер бельгийского "Антверпена" Брайан Приске Педерсен после матча квалификации Лиги Европы УЕФА, в котором его команда одержала победу над "Омонией", пришел на пресс-конференцию без одежды.

Соответствующие фото появились в Twitter клуба. На снимках видно, что 44-летний наставник прикрыл нижнюю часть своего тела полотенцем.

Как оказалось, Брайан пообещал футболистам, что если команда выйдет в групповую стадию Лиги Европы, он проведет послематчевую пресс-конференцию в таком виде.



"Антверпен" обыграл кипрскую "Омонию" с общим счетом 4:4, (3:2) по пенальти в двухматчевом поединке в квалификационном раунде плей-офф.

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Ранее луганская "Заря" не смогла пробиться в групповой турнир Лиги Европы, уступив в двух матчах венскому "Рапиду" - 0:3 и 2:3. Теперь "Заря" будет играть в Лиге конференций.