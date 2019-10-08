Тренер "Милана" отправлен в отставку - итальянские СМИ

В ближайшее время Стефано Пиоли станет новым тренером "Милан". Фото: рейтер.

Руководство "Милана" отправило в отставку главного тренера команды Марко Джампаоло. Главная прична - неудачные результаты на старте сезона, об этом сообщает "Футбол 24".

На смену Джампаоло придет Стефано Пиоли, ранее работавший с "Фиорентиной", "Лацио" и "Интером".

Приоритетом Милана был Лучано Спалетти, но тот не смог решить свои проблемы с компенсацией от "Интера", поэтому переговоры остановились. Сегодня боссы "россонери" должны провести финальную встречу с Пиоли, на которой уладятся последние детали контракта.

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После 7 туров Серии А "Милан" занимает только 13 место среди 20 команд и имеет в своем активе только 12 очков.