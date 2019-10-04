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пятница, 04 октября 2019 17:21

Тренер "Милана" не хочет освобождать место для Шевченко

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Тренер &quot;Милана&quot; не хочет освобождать место для Шевченко
Марко Джампаоло не планирует уходить в отставку. Фото: официальный сайт "Сампдории".

Наставник "Милана" Марко Джампаоло не планирует покидать команду, несмотря на разговоры о назначении Андрея Шевченко.

Об этом пишет "24 канал".

Наставник не намерен покидать команду и пойдет только в том случае, если его уволят.

"Мы продолжаем работать над улучшением ситуации. Уйти в отставку Никогда. Это означает, что я сдался, а я никогда не сдаюсь", - заявил Джампаоло.

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"Милан" неудачно стартовал в чемпионате под руководством Марко Джампаоло. В 6 стартовых турах команда набрала 6 очков и забила всего 4 гола. В субботу, 5 октября, "россонери" на выезде встретятся с "Дженоа".

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Дата
04
октября

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