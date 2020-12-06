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воскресенье, 06 декабря 2020 11:46

Тренер "Мехелена" отказался от Шведа

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Тренер &quot;Мехелена&quot; отказался от Шведа
Марьян Швед известный своими выступлениями за "Карпаты". Фото: УАФ

Главный тренер "Мехелен" Вутер Вранкен раскритиковал полузащитника команды Марьяна Шведа.

По словам наставника, Швед так и не смог адаптироваться в бельгийской команде.

"Я не собираюсь больше тратить на него время. Игроки и персонал делали все возможное, чтобы влить Шведа в коллектив. Но он ставит себя выше команды.

Он регулярно опаздывает и делает вид, что его нет. Игроки и персонал говорили с ним несколько раз, я разговаривал с ним наедине. Но мы не получили ответа.

Если ты хочешь быть одиночкой, ты можешь, но тогда иди играть в бильярд или что-то в этом роде. Тогда вам не место в этой команде, где все стоят друг за друга. Он интроверт, а его высокомерие только ухудшает ситуацию.

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Есть много игроков, которые не выжимают из карьеры максимум, несмотря на свои качества. Это тоже может стать такой историей. Если что-то щелкнет у него в голове, тогда у нас будет качественный игрок. Если этого не произойдет, то я не буду мириться с тем, что он ставит себя выше группы ", - сказал Вранкен в комментарии hln.be

Марьян Швед выступает за "Мехелен" на правах аренды. Игрок принадлежит "Селтике". В Украине выступал за "Карпаты".

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06
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