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вторник, 05 марта 2019 17:19

Тренер Коноплянки оказался на грани увольнения

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Тренер Коноплянки оказался на грани увольнения
Тедеско могут отправить в отставку. Фото: transfermarkt.de

В последнем матче чемпионата Германии "Шальке" Евгения Коноплянки разгромно проиграл на своем поле соседям из дюссельдорфской "Фортуны" (0:4).

После этого поражения усилились слухи об отставке главного тренера гельзенкирхенцев Доменико Тедеско.

Однако пока специалист сохраняет за собой должность главного тренера, сообщает Sky Sports.

Руководство "кобальтовых" провело собрание, на котором было решено дать время на исправление ситуацию наставнику клуба.

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В нынешнем сезоне "Шальке" занимает 14-е место в турнирной таблице Бундеслиги, находясь на расстоянии 4 очков от зоны вылета.

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