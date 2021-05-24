Тренер Испании сказал, почему не взял Рамоса на Евро

Рамос лечился в конце сезона. Фото: Reuters

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике объяснил непопадание защитника "Реала" Серхио Рамоса в заявку национальной команды на Евро-2020.

"Рамос не попал в состав, потому что не играл в конце сезона. Вчера мы с ним разговаривали. Это было трудное решение. Я рекомендовал ему побыть эгоистом и подумать о собственном восстановлении. Решение Рамоса было обдуманным. Я уважаю любое его решение и восхищаюсь им. Но я должен основываться на том, что считаю лучшим для национальной команды", — приводит слова Энрике Mundo Deportivo.

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Евро-2020 должно было состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Испании сыграет в группе Е с национальными командами Польши, Словакии и Швеции.