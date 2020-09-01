Тренер "Гента" раскритиковал Яремчука

Роман Яремчук выступает в Бельгии с 2017 года. Фото: УАФ

Главный тренер "Гента" Ласло Белени раскритиковал форварда команды Романа Яремчука.

Накануне, украинский нападающий в СМИ критически высказался об игре своей команды.

"Я не хочу конфликтов и уважаю всех. Если Яремчук недоволен, ему следует выбрать другой клуб. Я здесь не для того, чтобы слушать игроков. Если бы мне пришлось учитывать все их советы при принятии решений...

Важен только клуб. Знаю не только качества игроков, но и их недостатки. Понимаю, что у них тоже есть комментарии, но они также должны и показывать себя ", - сказал тренер "Гента" в комментарии nieuwsblad.be.

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На старте сезона "Гент" добыл только 1 победу в 4 матчах и потерпел 3 поражения. Яремчук в этих матчах записал на свой счет только один ассист.