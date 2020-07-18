Тренер фигуристки Александровской рассказал о ее болезни

У Екатерины Александровской была затяжная депресия. Иллюстрация tricolor-center.ru

Чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров Екатерина Александровская страдала эпилепсией.

Впервые болезнь проявилась у нее на последней тренировке 10 января, рассказал тренер фигуристки Андрей Хекало РИА Новости.

Александровскую положили на двухнедельное обследование, по итогам которого рекомендовали прекратить профессионально заниматься спортом.

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"Мама испугалась, хорошо, что она была дома. Быстро вызвали скорую помощь, и Катя пролежала две недели на обследовании. После чего я поехал к врачу, и врач мне сказал, что это эпилепсия, и вряд ли Кате нужно профессионально заниматься спортом. Это (приступ) может произойти в любой момент", - рассказал Хекало.

18 июля Александровская совершила самоубийство, выпав с шестого этажа дома в Москве. У Екатерины была затяжная депрессия. Спортсменка родилась в Москве, несколько лет прожила в Украине, а затем переехала в Австралию, где приняла спортивное гражданство этой страны.