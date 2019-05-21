Тренер "Динамо" может возглавить российский клуб

Александр Хацкевич может заменить Курбана Бердыева в казанском "Рубине".

Тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может возглавить российский "Рубин".

По информации "Спорт -Экспресс ", белорусский тренер Александр Хацкевич входит в число возможных преемников Курбана Бердыева на посту главного тренера казанского "Рубина".

Вероятность того, что Бердыев не пойдет на понижение зарплаты в Казани (сейчас – около 3 миллионов евро в год, контракт действует еще год) и покинет команду, достаточно велика.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карлос Де Пена ментально подходит для украинского футбола

45-летний Хацкевич имеет в резюме работу главным тренером сборной Беларуси. Последние два сезона он работал в киевском "Динамо", сейчас контракт с клубом истекает.