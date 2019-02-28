Тренер "Челси" объяснил, почему наказал Кепу

Сарри прокомментировал ситуацию с Кепой. Фото: iSport.ua

Итальянский наставник "Челси" Маурицио Сарри объяснил, почему в матче 28 тура премьер-лиги с "Тоттенхэмом" (2:0) ворота команды защищал аргентинец Вилли Кабальеро.

"Мы провели очень хороший матч, но таким же был и предыдущий. К счастью, сегодня нам удалось добиться нужного результата.

Я думаю, что это было правильное решение. Кепа (Аррисабалага) допустил серьезную ошибку. Он понес наказание перед клубом и должен был понести наказание перед командой. На этом все должно прекратиться.

С завтрашнего дня Кепа будет с нами. Я не могу гарантировать, что он выйдет на поле в следующем матче, но тогда это непременно случится через игру. Он по-прежнему остается моим основным голкипером.

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Мы не можем преследовать его. Молодости свойственны ошибки. Главное в том, что необходимо понимать, когда ты ошибаешься. С данного момента для меня этот вопрос закрыт", - приводит слова итальянца официальный сайт клуба.

В финале Кубка английской лиги с "Манчестер Сити" (0:0, пен. - 3:4) Аррисабалага отказался уходить на замену в конце дополнительного времени. Клуб оштрафовал 24-летнего испанца на недельную зарплату.