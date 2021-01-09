Тренер бельгийского клуба жалеет, что не отомстит Яремчуку

Яремчук дважды забивал "Беерсхоту". Фото "Гент"

Главный тренер бельгийского "Берсхота" Эрнан Лосада выразил сожаление, что форвард "Гента" Роман Яремчук пропустит очную встречу команд.

"Я бы хотел, чтобы один футболист "Гента" снова сыграл против нас. К сожалению, он дисквалифицирован.

Но мои игроки и так захотят все исправить. Мы не забыли те 1:5. Разница между "Гентом" и "Берсхотом" не так велика, как показывает результат той встречи", – сказал Лосада.

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Матч состоится 10 января. В октябре Яремчук дважды забил "Берсхоту" в очном матче команд.