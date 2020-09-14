Тренер "Атлетико" заразился COVID-19

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заразился коронавируса.
Тест подтвердил наличие коронавирусной болезни у наставника "матрасников". Сейчас коуч находится на самоизоляции. В клубе подчеркнули, что болезнь в Симеона протекает без особых симптомов, сообщается на сайте клуба.
Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на Covid-19 еще 11 сентября. В итоге положительный результат был только в Симеоне.
Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар выздоровел от коронавируса. Бразильский форвард уже начал подготовку к следующим матчам чемпионата Франции.
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