Тренер "Атлетико" заразился COVID-19

Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на Covid-19. Фото: en.as.com

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне заразился коронавируса.

Тест подтвердил наличие коронавирусной болезни у наставника "матрасников". Сейчас коуч находится на самоизоляции. В клубе подчеркнули, что болезнь в Симеона протекает без особых симптомов, сообщается на сайте клуба.

Футболисты, тренерский штаб и персонал клуба сдали тесты на Covid-19 еще 11 сентября. В итоге положительный результат был только в Симеоне.

Лидер ПСЖ и сборной Бразилии Неймар выздоровел от коронавируса. Бразильский форвард уже начал подготовку к следующим матчам чемпионата Франции.