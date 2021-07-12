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понедельник, 12 июля 2021 09:14

Тренер Англии взял на себя ответственность за поражение в финале Евро

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Тренер Англии взял на себя ответственность за поражение в финале Евро
Гарет Саутгейт тренирует Англию с 2016 года. Фото: Фото Reuters

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт взял на себя ответственность за проигранную серию пенальти в финале Евро-2020/21.

Тренер англичан выпустил трех новых игроков для пробивания пенальти, но ни один из них не смог забить.

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"За это отвечаю я. Я выбрал бьющих исходя из того, что они делали на тренировках. Мы побеждали как команда, а сегодня все вместе несем ответственность за то, что не смогли выиграть этот матч. Но что касается пенальти - это был мой выбор, который целиком лежит на мне.

Мы были хорошо готовы и здорово начали, но не удалось реализовать удары. Игрокам не стоит корить себя за работу на тренировках, потому что они не могли сделать что-то лучше или сделать больше", - отметил тренер в комментарии ВВС.

В финальном матче Италия победила Англию. Основное время игры завершилось вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы оказались сильнее.

Победа на Евро стала второй в истории для Италии. Первый раз они побеждали в 1968 году.

Сборная Украины смогла дойти до 1/4 Евро, где проиграла Англии.

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Комментарии

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