Трехкратный чемпион Англии вернулся в Премьер-Лигу

Лидс 16 лет не мог вернуться в элиту / фото twitter.com/LUFC

"Лидс Юнайтед" завоевал путевку в Английскую Премьер-лигу за тур до финиша сезона в Чемпионшипе. Команда под руководством аргентинца Марсело Бьелсы гарантировала себе одно из двух первых мест в турнирной таблице и выход в АПЛ после того, как "Вест Бромвич" уступил "Хаддерсфилд" (1:2) в 45-м туре.

В конце прошлого тысячелетия "Лидс" был заметным клубом на европейской футбольной карте. Команда регулярно выступала в еврокубках и сумела стать полуфиналистом Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

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Из-за финансовых проблем клуб покинул Премьер-лигу по итогам сезона-2003/04 до сих пор не мог вернуться в элиту. Также "Лидс" является трехкратным чемпионом Англии (1968/69, 1973/74, 1991/92).