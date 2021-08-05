Трансферный рекорд. "Манчестер Сити" покупает полузащитника сборной Англии за огромную сумму

Джек Грилиш провел в "Астон Вилле" девять сезонов. Фото: Reuters

Полузащитник сборной Англии и "Астон Виллы" 26-летний Джек Грилиш переходит в "Манчестер Сити".

Стороны согласовали все детали трансфера. "Горожане" заплатят €117 млн, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

5 августа Грилиш пройдет медобследование и подпишет контракт до лета 2026 года.

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Это будет рекордный трансфер в истории АПЛ.

Ранее самым дорогим трансфером в АПЛ был переход Поля Погба с "Ювентуса" в "МЮ" за €100 млн.

В сезоне 2020/21 Грилиш забил семь голов и сделал 12 ассистов в 27 матчах за "Астон Виллу" во всех турнирах. Со сборной Англии хавбек добрался до финала Евро-2020. В прошлом сезоне "МС" выиграл АПЛ и дошел до финала Лиги чемпионов. В составе команды выступает игрок сборной Украины Александр Зинченко.