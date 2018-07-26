Трансферная бомба "Динамо" приобретет нападающего сборной Италии

Черчи может стать игроком киевского "Динамо". Фото: FootTime

Киевское "Динамо" нашло усиления на позицию нападающего. Форвардом "Динамо" может стать 31-летний итальянский бомбардир Черчи.

"Итальянский нападающий Черчи, который сейчас находится в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Динамо".

31-летний экс-форвард "Милана", "Атлетико", "Ромы" и еще нескольких клубов сезон 2017/18 провел в Вероне. Команда заняла 19 место и вылетела в Серию B, в активе Черчи 3 гола в 24 матчах.

Также отмечается, что кроме "Динамо", на итальянца претендуют турецкие клубы. На протяжении своей карьеры Черчи провел 14 матчей за национальную сборную Италии ", - сообщает "Футбол24".

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Также сообщалось, что форвард аргентинского "Расинга" Брайан Мансилья может продолжить карьеру в киевском "Динамо".