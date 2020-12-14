"Тоттенхэм" не смог стать единоличным лидером АПЛ

Жозе Моуриньо заменил на посту главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттионо. Фото: рейтер

В 12-м туре АПЛ "Тоттенхэм" на выезде сыграл вничью с "Кристал Пэлас" - 1:1.

Команда Жозе Моуриньо вышла вперед в середине 1-го тайма после точного удара Гарри Кейна.

Однако удержать победный счет "Тоттенхэмау" не удалось. За 10 мин. до конца игры хозяева сравняли счет.

"Шпоры" не воспользовались потерей очков "Ливерпулем" и продолжают совместно лидировать с командой Юргена Клоппа в АПЛ имея в своем активе по 25 очков.

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16 декабря "Тоттенхэм" встретится с "Ливерпулем".