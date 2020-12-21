"Тоттенхэм" Моуриньо потерпел 2-е поражение подряд

Команда Жозе Моуриньо не побеждает уже 3 матча подряд. Фото: Reuters

В 14-м туре АПЛ "Лестер" на выезде победил Тоттенхэм "- 2:0.

Гости повели в счете в компенсированное к 1-му тайму время. Лидер "Лестера" Джейми Варди реализовал пенальти. Арбитр указал на 11-метровую отметку после просмотра видеоповтора.

В начале 2-го тайма "Лестер" забил 2-й мяч. Защитник "Тоттенхэма" Тибо Альдервейрельд отметился автоголом. Отыграться команде Жозе Моуриньо не удалось. Для "Тоттенхэма" это 2-е подряд поражение в АПЛ. В предыдущем туре "шпоры" уступили "Ливерпулю".

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Благодаря сегодняшней победе "Лестер" обошел "Тоттенхэм" в турнирной таблице АПЛ и занимает 2-е место. Команда Жозе Моуриньо теперь расположилась на 4-м месте.