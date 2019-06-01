Тоттенхэм - Ливерпуль (LIVE), первый тайм 0:1

Финал Лиги чемпионов сезона 2018-2019, Тоттенхэм - Ливерпуль, онлайн трансляция

Совсем скоро состоитсяя кульминация всего еврокубкового сезона. Финал Лиги чемпионов, в котором сойдутся в битве за желанный трофей две английские команды "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

Решающий матч сезона состоится в Мадриде на новом стадионе "Ванда Метрополитано" (домашняя арена "Атлетико"). Для обеих команд этот матч является историческим шансом впервые за много лет выиграть европейский клубный трофей.

Подопечные Почеттино последний раз играли в финале еврокубка аж в далеком 1984 году. Тогда "петухи" выиграли Кубок УЕФА. За следующие 35 лет достижением "Спурс" стал полуфинал Лиги чемпионов.

Команда Юргена Клоппа некуда богатую историю в еврокубках. "Мерсисайдцы" пьеятиразови победители Лиги чемпионов (ранее Кубка чемпионов) и прошлогодние финалисты.

В этом сезоне команды дважды встречались между собой в рамках АПЛ. Оба раза победил "Ливерпуль".

Обслуживать матч будут:

Главный арбитр: Дамир Скомина

Ассистенты: Юре Прапротник, Роберт Вукан (все трое - словенцы)

Резервный арбитр - Антонио Матео Лаос (Испания)

Стартовые составы команд:

Тоттенхэм: Льорис - Триппьер, Алдервейрелд, Вертонген, Роуз - Винкс, Сиссоко - Алле, Эриксен, Сон - Кейн

Ливерпуль: Алиссон - Александр-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон - Хендерсон, Фабинью, Вейналдум - Салах, Фирмино, Мане

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Стартовый свисток!

1` Уже на первой минуте "Ливерпуль" зарабатывает пенальти! Но выполнит его команда когда видеоповторы подтвердят игру рукой.

2 'Гоооооооооооооооооооооол! Мохаммед Салах реализует одиннадцатиметровый удар! 0:1 Очень горячее начало.

5 'Очень интенсивное начало матча, почти без центра поля играют команды.

10 'Открытый футбол, быстрый, но ударов в сторону ворот не много.

15 'Успокоились команды, "мерсисайдцы" отдали мяч сопернику, и начали выжидать шанса для контратаки.

19 'Сон едва не вышел один на один с вратарем, но в последний момент защитник отобрал мяч.

24 'Последние минуты проходят при небольшом преимуществе "красных", но до ударов дело не доходит.

28 'Активное начало матча постепенно превратился в скучную безголевую середину тайма. Началась тактическая и физическая борьба в центре поля.

35 'Теперь уже "петухи" выглядят интереснее соперника, но первый тайм все равно трудно назвать зрелищным.

Стартует новый еврокубковый сезон матчем за Супекубок УЕФА, который состоится в Стамбуле 14 августа. В матче зьийдуться победитель Лиги Европы и Лиги чемпионов. ЛЕ в этом году выиграл лондонский "Челси", который в финале разгромил "Арсенал" (4:1).