"Тоттенхэм" легко победил "Арсенал" и сохранил лидерство в АПЛ

Жозе Моуриньо заменил на посту главного тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттионо. Фото: рейтер

В 11-м туре АПЛ "Тоттенхэм" в домашнем матче победил "Арсенал" - 2:0.

Все голы в дерби Северного Лондона произошли в 1-м тайме. В начале игры кореец Сон Хин Мин поразил "девятку" ворот соперника. А в конце тайма уже Гарри Кейн воспользовался передачей от Сона и удвоил счет.

"Арсенал" владел территориальным и игровым преимуществом, но не смог ничего сделать с надежной обороной соперника. Команда Жозе Моуриньо умело играла 2-м номером от обороны.

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После победы "Тоттенхэм" вышел на 1-е место . В следующем туре "шпоры" 13 декабря сыграют на выезде с "Кристал Пэлас".