"Тоттенхэм" легко победил "Арсенал" и сохранил лидерство в АПЛ

В 11-м туре АПЛ "Тоттенхэм" в домашнем матче победил "Арсенал" - 2:0.
Все голы в дерби Северного Лондона произошли в 1-м тайме. В начале игры кореец Сон Хин Мин поразил "девятку" ворот соперника. А в конце тайма уже Гарри Кейн воспользовался передачей от Сона и удвоил счет.
"Арсенал" владел территориальным и игровым преимуществом, но не смог ничего сделать с надежной обороной соперника. Команда Жозе Моуриньо умело играла 2-м номером от обороны.
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После победы "Тоттенхэм" вышел на 1-е место . В следующем туре "шпоры" 13 декабря сыграют на выезде с "Кристал Пэлас".
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