"Тошнит от того, как в" Милане" обращаются с Бобаном и Мальдини" - Капелло

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал увольнение руководящих должностей в "Милане" легенд клуба Звонимира Бобана и Пауло Мальдини.
Экс-тренер "Милана" считает, что Бобан с Мальдини справлялись с возложенными на них обязанностями.
"Меня тошнит от того, как клуб обращается с Бобаном и Мальдини. Как директора они показали себя такими же честными, какими были во время пребывания игроками.
Я поступил бы так же, как Бобан. Достоинство превыше всего", - сказал Капелло в интервью.football-italia
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Звонимир Бобан и Паулу Мальдини играли в "Милане" под руководством Фабио Капелло в 90-х годах. Оба функционеры покинули миланский клуб по недоразумению с владельцем команды.
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