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вторник, 12 мая 2020 10:24

"Тошнит от того, как в" Милане" обращаются с Бобаном и Мальдини" - Капелло

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&quot;Тошнит от того, как в&quot; Милане&quot; обращаются с Бобаном и Мальдини&quot; - Капелло
Фабио Капелло дважды тренировал "Милан". Фото: Reuters

Итальянский тренер Фабио Капелло прокомментировал увольнение руководящих должностей в "Милане" легенд клуба Звонимира Бобана и Пауло Мальдини.

Экс-тренер "Милана" считает, что Бобан с Мальдини справлялись с возложенными на них обязанностями.

"Меня тошнит от того, как клуб обращается с Бобаном и Мальдини. Как директора они показали себя такими же честными, какими были во время пребывания игроками.

Я поступил бы так же, как Бобан. Достоинство превыше всего", - сказал Капелло в интервью.football-italia

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Звонимир Бобан и Паулу Мальдини играли в "Милане" под руководством Фабио Капелло в 90-х годах. Оба функционеры покинули миланский клуб по недоразумению с владельцем команды.

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