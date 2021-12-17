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пятница, 17 декабря 2021 10:58

"Толстяк! Ты так подрос за год" - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри

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&quot;Толстяк! Ты так подрос за год&quot; - стало известно, о чем говорили Усик с Фьюри
Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: УНИАН

Журналисты расшифровали диалог чемпиона мира по версии WBC в сверхтяжелом весе Тайсона Фьюри с обладателем поясов WBA, WBO, IBF и IBO украинцем Александром Усиком.

Британский боксер попросил украинца в реванше нокаутировать Энтони Джошуа, сообщает Sport.ua.

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"Толстяк! Ахаха! Да ты подрос за год... Таким огромным стал. Пожалуйста, надери еще раз Энтони зад. Твой кошелек пополнится миллионами долларов, если ты его нокаутируеш. Я уверен в этом. Сильнее лупи его!" - сказал Фьюри.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

В своем предыдущем бою Фьюри нокаутировал Деонтоя Вандлера. Если Тайсон и Александр выиграют свои следующие бои, то смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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