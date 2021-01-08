Теомфимо Лопес назвал своих потенциальных соперников

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес рассказал о своих потенциальных следующих соперников.
Американец планирует защитить свой пояс IBF в бою против обязательного претендента на титул IBF Джорджа Камбососа.
"В настоящее время мы работаем над поединком с Камбососом. Если он не состоится, то я буду драться с Девином Хейни или Райаном Гарсией.
Я готов драться в Австралии. Чтобы абсолютный чемпион мира приехал в твою страну, ты должен хорошо заплатить. Я король, и никто другой. Если они не смогут организовать этот бой, то мы устроим поединок в США.
Конечно, я хочу вернуться в Madison Square Garden. Я скучаю по этой арене ", - сказал Лопес в интервью ютуб-канала CompuBox TV.
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В своем последнем бою Теофимо Лопес победил Василия Ломаченко и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в легком весе.
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