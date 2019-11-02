Теннис. Итоговый турнир. Свитолина – Бенчич – 5:6 (Первый сет)

Добрый день!
Сегодня в полуфинале женского Итогового турнира по теннису украинка Элина Свитолина сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч должен начаться в 12-30.
По мнению букмекеров именно Элина является фаворитом противостояния.
В прошлом году Свитолина впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира.
Свитолина уверенно выиграла свою группу, победив всех троих соперниц в двух сетах - Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин.
Бенчич заняла второе место в Красной группе, уступив в первом матче Эшли Барти, после чего обыграв Петру Квитову и Кики Бертенс.
В текущем сезоне Свитолина и Бенчич сыграли дважды, обменявшись победами.
Теннисистки выходят на корт.
На трибунах видно украинский флаг. Элина не одна!
Первый гейм проиграла Элина на подаче соперницы – 0:1
И сразу сравняла - 1:1
Несколько розыгрышей взяла Элина, но гейм за соперницей - 1:2
Восстановила ничейный счет украинка на своей подаче- 2:2.
Вроде и погоняла швейцарку Элина, но сет все же за соперницей - 2:3
Проиграла свою подачу Свитолина. Это уже плохо - 2:4
А теперь выиграла чужую - 3:4!
Супер Элина! два эйса подряд и гейм наш! - 4:4!
Была близка к выигрышу третьго гейма подряд украинка, но не получилось - 4:5.
Еще два эйса и 5:5!
Почти без борьбы проиграла гейм Свитолина - 5:6
Врачи колдуют над швейцаркой. Болит у нее спина. Медицинский тайм-аут.
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