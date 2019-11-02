Теннис. Итоговый турнир. Свитолина – Бенчич – 5:6 (Первый сет)

Свитолиа является фаворитом по мнению букмекеров

Добрый день!

Сегодня в полуфинале женского Итогового турнира по теннису украинка Элина Свитолина сыграет с швейцаркой Белиндой Бенчич. Матч должен начаться в 12-30.

По мнению букмекеров именно Элина является фаворитом противостояния.

В прошлом году Свитолина впервые в карьере стала победительницей Итогового турнира.

Свитолина уверенно выиграла свою группу, победив всех троих соперниц в двух сетах - Каролину Плишкову, Симону Халеп и Софию Кенин.

Бенчич заняла второе место в Красной группе, уступив в первом матче Эшли Барти, после чего обыграв Петру Квитову и Кики Бертенс.

В текущем сезоне Свитолина и Бенчич сыграли дважды, обменявшись победами.

Теннисистки выходят на корт.

На трибунах видно украинский флаг. Элина не одна!

Первый гейм проиграла Элина на подаче соперницы – 0:1

И сразу сравняла - 1:1

Несколько розыгрышей взяла Элина, но гейм за соперницей - 1:2

Восстановила ничейный счет украинка на своей подаче- 2:2.

Вроде и погоняла швейцарку Элина, но сет все же за соперницей - 2:3

Проиграла свою подачу Свитолина. Это уже плохо - 2:4

А теперь выиграла чужую - 3:4!

Супер Элина! два эйса подряд и гейм наш! - 4:4!

Была близка к выигрышу третьго гейма подряд украинка, но не получилось - 4:5.

Еще два эйса и 5:5!

Почти без борьбы проиграла гейм Свитолина - 5:6

Врачи колдуют над швейцаркой. Болит у нее спина. Медицинский тайм-аут.