"Тараканы в голове" - отец Ястремской мотивирует теннисистку на игру

Даяна Ястремская ничего не могла противодействовать Петре Квитовой. Фото: REUTERS

В матче 1/4 финала турнира в Ухане Даяна Ястремская проиграла чешской теннисистке Петри Квитовой.

Об этом сообщает "sport.ua".

После первого сета, который с огромным преимуществом выиграла чешка, на коучинг в своей дочери вышел Александр Ястремский.

Монолог Александра Ястремского был немного жестким, но содержательным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Парень Свитолиной поразил розыгрышем на турнире в Китае

Даяна Ястремская без шансов уступила Петре Квитовой 2: 6, 4: 6 и покинула турнир в китайском Ухане.