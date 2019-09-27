"Тараканы в голове" - отец Ястремской мотивирует теннисистку на игру

В матче 1/4 финала турнира в Ухане Даяна Ястремская проиграла чешской теннисистке Петри Квитовой.
Об этом сообщает "sport.ua".
После первого сета, который с огромным преимуществом выиграла чешка, на коучинг в своей дочери вышел Александр Ястремский.
Монолог Александра Ястремского был немного жестким, но содержательным.
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Даяна Ястремская без шансов уступила Петре Квитовой 2: 6, 4: 6 и покинула турнир в китайском Ухане.
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