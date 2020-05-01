"Там молодым игроком не дают шанса": талант "Динамо" отказался переходить в "Шахтер"

Георгий Цитаишвили с 11 лет находится в системе "Динамо". Фото: ФК "Динамо" Киев

Полузащитник "Динамо" и молодежной сборной Украины Георгий Цитаишвили отказался переходить в "Шахтер"

Цитаишвили не видит перспектив для молодых игроков в донецком клубе.

"Были предложения от" Шахтера ", но я даже не разговаривал ни с кем. Во-первых, я - воспитанник "Динамо".

Во-вторых, так, как относятся к воспитанников в "Шахтере", думаю, никто бы туда не пошел, тем более сейчас. Родители отдают в донецкий клуб своих детей, а их уже с самого начала там "плавят". Я считаю, что там своим молодым игрокам вообще не дают шансов ", - рассказал Цитаишвили для Instagram-страницы "Динамо".

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В нынешнем сезоне УПЛ 19-летний Георгий Цитаишвили провел 3 матча за первую команду "Динамо". Летом он выиграл молодежный Кубок мира в Польше в составе сборной Украины.