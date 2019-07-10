"Талант Супряги быстро пропадет" – Шацких

Владислав Супряга перешел в "Динамо" летом прошлого года. За него было уплачено 6,5 миллионов евро

Помощник тренера "Динамо" Максим Шацких поделился мнением о нападающем киевлян Владиславе Супряге.

"Ему нужно работать с утра до вечера. Он должен спать с мячом, вместо подушки должен быть мяч. Трудолюбие, трудолюбие и еще раз трудолюбие. Талант и качества, которыми он обладает, надо развивать, над чем мы работаем каждый день" – об этом пишет "Трибуна".

Но еще он должен дополнительно с себя спрашивать, требовать, только тогда он будет расти. А не приехать, потренироваться 1,5-2 часа – и на этом все закончилось. Талант быстро пропадет, ничего не будет.

Время покажет, было ли ошибкой подписать Супрягу. По миру столько талантливых и одаренных людей.

Мы же не говорим, что Супряга – это Роналду, мы же не сравниваем. Да, у него есть скоростные качества, над этим надо работать.

Мы же сами себе не враги. У нас есть люди, которые сейчас сильнее, поэтому они и играют. Завтра он будет сильнее другого форварда – будет играть. Поверьте, нам без разницы 19 ему или 29.

Футболист должен выполнять установку тренера.

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Супряга пришел в "Динамо" перед сезоном 2018/2019, провел в УПЛ 6 матчей, перед началом этого сезона отправился в аренду в "Днепр-1".