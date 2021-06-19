Талант "Колоса" тренируется с "Динамо"

Денис Антюх понравился Луческу. Фото: "Колос"

Полузащитник "Колоса" Денис Антюх находится в расположении "Динамо". 23-летний футболист тренируется вместе с остальными игроками "Динамо", которые вышли из отпуска 15-го июня. Об этом сообщает Dynamomania.

Сейчас решается вопрос с тем, поедет ли Антюх вместе с клубом на первый сбор в Швейцарию или нет.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу лично хотел взять Антюха на просмотр во время прошедшего зимнего сбора.

"Колос" не захотел просто отпускать игрока на просмотр и запросил за его переход 1 миллион долларов.

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Киевское "Динамо" в прошлом году выиграло все трофеи в Украине – Суперкубок, Кубок и чемпионство. Осенью клуб стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Основной соперник киевлян – донецкий "Шахтер" вчера купил форварда "Аякса" Траоре.