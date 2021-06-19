Талант "Колоса" тренируется с "Динамо"

 
Ексклюзивы
1/5
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Как живется рыбакам у моря, которого больше нет - большой репортаж "Країни"
Просмотров: 783
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Кличко и Порошенко смотрели футбол, а Рудик гуляла по набережной: чем политики удивляли на неделе
Просмотров: 2115
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
"У войну много болячек пережил" - киевляне сказали, готовы ли платить за вакцинацию
Просмотров: 216
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
"С днем ​​рождения, Катя" - под МВД общественность в очередной раз напомнила о деле Гандзюк
Просмотров: 162
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Востоку и югу не повезет: синоптики жали жаркий прогноз на неделю
Просмотров: 801
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Теористы ХАМАСа обстреливают Израиль российскими ракетами – Роман Бессмертный
Просмотров: 810
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
Горсовет использует манипуляции для названия проспекта именем советского идола
1 Просмотров: 360
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Самая дорогая ягода Украины: где больше всего покупают и когда упадет цена
Просмотров: 603
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Фото
Все фото
7
8
4
12
3
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Как сборная Украины готовится к первому матчу финальной части Евро
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
Украинец впервые стал чемпионом Bellator
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
УЕФА согласовал новый дизайн формы сборной Украины на Евро-2020
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
Убийства, войны, терроризм: сборной России придумали форму
&quot;Слава Украине! Героям слава!&quot; - посольство США одели футболки украинской сборной
"Слава Украине! Героям слава!" - посольство США одели футболки украинской сборной
Видео
Все видео
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Хорватия не смогла дожать Чехию
Хорватия не смогла дожать Чехию
Пенальти помог Швеции обыграть Словакию
Пенальти помог Швеции обыграть Словакию
Костюк проиграла россиянке на турнире в Англии
Костюк проиграла россиянке на турнире в Англии
Показали закулисье матча Украина - Северная Македония
Показали закулисье матча Украина - Северная Македония
Интервью
1/5
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Налоговая амнистия: кому стоит бояться
Просмотров: 576
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Новые штаммы Covid-19 могут накрыть Украину. Их симптомы
Просмотров: 603
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Встреча Байдена и Путина показала, что Украине никто не поможет - международник
Просмотров: 1305
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Происходит самая циничная атака на украинский язык за два последних года
Просмотров: 702
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Без свеклы, картошки и с болезнями - как изменение климата ударит по Украине
Просмотров: 3663
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
18 июня 2021
Просмотров: 126
Гіпертрофія відповіді
Людина – це істота, яка чекає відповіді. Це може бути згода, прийняття, заперечення, любов чи ненависть. Але ніщо нас не лякає так, як кинуте у ...
суббота, 19 июня 2021 08:50

Талант "Колоса" тренируется с "Динамо"

  Комментировать
Талант &quot;Колоса&quot; тренируется с &quot;Динамо&quot;
Денис Антюх понравился Луческу. Фото: "Колос"

Полузащитник "Колоса" Денис Антюх находится в расположении "Динамо". 23-летний футболист тренируется вместе с остальными игроками "Динамо", которые вышли из отпуска 15-го июня. Об этом сообщает Dynamomania.

Сейчас решается вопрос с тем, поедет ли Антюх вместе с клубом на первый сбор в Швейцарию или нет.

Ранее сообщалось, что Мирча Луческу лично хотел взять Антюха на просмотр во время прошедшего зимнего сбора.

"Колос" не захотел просто отпускать игрока на просмотр и запросил за его переход 1 миллион долларов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали сумму, которую Суркис хочет за Миколенко

Киевское "Динамо" в прошлом году выиграло все трофеи в Украине – Суперкубок, Кубок и чемпионство. Осенью клуб стартует в групповом турнире Лиги чемпионов. Основной соперник киевлян – донецкий "Шахтер" вчера купил форварда "Аякса" Траоре.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Талант "Колоса" тренируется с "Динамо"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Казнили супругов-шпионов

Самое читаемое
&quot;Петушара, с*ка, извиняйся&quot; - ОПЗЖ устроили драку в Раде
"Петушара, с*ка, извиняйся" - ОПЗЖ устроили драку в Раде
7
 1 Просмотров: 6714
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
Дерзкая Морозюк похвасталась прелестями в миниатюрном бикини
6
 Просмотров: 5724
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
Прощаются с легендарным Григорием Чапкисом
18
 Просмотров: 4059
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка 31 Просмотров: 3681
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
Блуза и панталоны: какие купальники носили в прошлом веке
10
 Просмотров: 3213
Спорт
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
Как украинские болельщики "Червону руту" пели в Бухаресте
 Просмотров: 405
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
Англия и Шотландия не смогли определить сильнейшего
 Просмотров: 189
Хорватия не смогла дожать Чехию
Хорватия не смогла дожать Чехию
 Просмотров: 333
Футболистов попросили не убирать спонсорские бутылки на Евро-2020
Футболистов попросили не убирать спонсорские бутылки на Евро-2020 Просмотров: 369
"Шахтер" подписал "нового Лукаку"
"Шахтер" подписал "нового Лукаку" Просмотров: 297
Больше всего комментируют
31
Погибнут десятки тысяч - секретарь СНБО прокомментировал возможное взятие Донецка
8
Зеленский после заседания СНБО: Наводим порядок
6
Отношения Зеленского и Разумкова натянутые по самое не могу - СМИ
4
СНБО взялся за разработчиков вируса Petya
3
Жена Скичко покрутила бедрами в бикини на отдыхе в Италии
Голосов: 472
Голосование Кто выиграет футбольное Евро-2020/21?
  • 1) Франция
  • 2) Испания
  • 3) Германия
  • 4) Англия
  • 5) Италия
  • 6) Португалия
  • 7) Бельгия
  • 8) Нидерланды
  • 9) другая сборная
Просмотреть