Талант "Динамо" заинтересовал клубы из ведущих чемпионатов Европы

Николай Шапаренко не имеет игрой практики в первой команде "Динамо", поэтому может провести следующий сезон в аренде

Николай Шапаренко, кроме вариантов с венгерскими клубами, имеет варианты еще с тремя странами.

Киевское "Динамо" может отдать в аренду хавбека Николая Шапаренко. Как сообщил журналист шоу "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский, футболист варианты в Бельгии, Испании и Италии. Названия клубов не называются.

Ранее была информация, что Шапаренко может присоединиться к Ивану Петряку в "Фехерваре" в чемпионате Венгрии. Также им интересовалась сербская "Црвена Звезда".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Шахтер" заплатил "Олимпику" кругленькую сумму за ничью с "Динамо"

В сезоне 2019/20 Шапаренко ни разу не попал в заявку "Динамо" ни во время работы Хацкевича, ни с новым тренером Михайличенко.