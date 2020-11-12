Такого вы ещё не видели: гол в Кубке Дании

Николай Геертсен выступает за "Люнгбю" с 2018 года. Фото: ФК "Люнгбю"

В матчей 1/16 финала Кубка Дании встречались "Слагелсе" крупно проиграл "Люнгбю" - 0:9

Седьмой мяч в этом матче забил центральный защитник "Люнгбю" Николай Геертсен. И еще и как забил! После подачи с углового защитник эффектно пробил "боковыми ножницами", мяч попал в перекладину, но уже лежа, Геертсен умудрился еще раз пробить. И отличился голом-шедевром.

Пользователи соцсетей уже пишут, что этот забитый мяч будет претендовать на премию Пушкаша.

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В текущем сезоне "Люнгбю" после 8 туров занимает предпоследнее, одиннадцатое место в таблице Суперлиги Дании.