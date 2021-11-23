"Такое впечатление, что он не понял, куда приехал" - Цыганик раскритиковал Де Дзерби

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" на два года. Фото: ФК "Шахтер".

Украинский журналист Игорь Цыганик подверг критике наставника "Шахтера" Роберто Де Дзерби.

В последней игре против "Руха" итальянского тренера удалили со скамьи запасных за две желтые карточки.

"У меня такое ощущение, что Де Дзерби не совсем понимает, куда он приехал. Некоторые люди, приезжающие из-за границы, они здесь немного по-другому ведут себя. У себя они такого позволить себе не могут, потому что получат красную карточку или нагоняй. Я не сомневаюсь, что Роберто мог посоветовать Анчелотти сменить работу, и я думаю, что он Симоне Индзаги не позволит себе такое сказать.

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У нас 10-15 лет тому назад было уважение к тренерам. Наставники уважали друг друга – Кучеревский, Лобановский, Павлов, Яремченко, Маркевич, Кварцяный, Заяев, Ищенко. Было уважение, они никогда не позволяли себе лишнего. А сейчас у нас тренеры, у меня такое впечатление, ведут себя не совсем адекватно. Это не касается исключительно Де Дзерби. Нужно изменить практику отношения тренеров друг к другу.

Должно быть уважение, тем более когда это касается такого тренера одного из лучших клубов Украины. "Шахтер" позиционирует себя как лучший клуб Восточной Европы, поэтому там все должно быть изящно – там базара быть не может", – сказал журналист в своей программе "Цыганик Live".

Роберто Де Дзерби подписал контакт с "Шахтером" до лета 2023 года. Предыдущим клубом итальянца был "Сассуоло". 24 ноября "Шахтер" сыграет в матче пятого тура Лиги чемпионов против "Интера". Начало игры в 19:45. Отчет об игре читайте на нашем сайте.