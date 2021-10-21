"Такие матчи должны заканчиваться 3:0 или 4:0" - Куман о победе над "Динамо"

Рональд Куман возглавляет "Барселону" с августа 2020 года.Фото: REUTERS

Наставник "Барселоны" Рональд Куман недоволен результатом матча третьего тура Лиги чемпионов против "Динамо".

Тренер каталонцев считает, что его команда должна была победить с крупным счетом.

"Такие матчи должны заканчиваться три или четыре - ноль. Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать матчи, как этот.

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Антсу Фати долго не играл. И ему нужно время, чтобы вернуть прежнюю форму. У меня были ощущения, что сегодня он сможет показать что-то особенное. Но нельзя ждать чуда от парня, которому еще нет и 19-ти. Это невозможно.

Это клуб, в котором мы должны хорошо играть, побеждать и забивать голы. Но есть вещи, которые нужно улучшить. У нас была задача победить. "Динамо" ничего не создали, никакой опасности. Мы добавили в игре без мяча по сравнению с предыдущими матчами. Но были не на максимуме, иначе мы победили бы как минимум в три мяча ", - сказал Куман в комментарии официальному сайту УЕФА.

В матче третьего тура Лиги чемпионов "Барселона" минимально одолела "Динамо" - 1:0. В другом матче группы "Бавария" в гостях победила "Бенфику" - 4:0. "Бавария" имеет три победы и лидирует в группе. "Бенфика" с четырьмя очками не втором месте. "Барселона" занимает третье место с одной победой, а "Динамо" опустилось на четвертое место с одной ничьей.