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четверг, 26 ноября 2020 11:28

Так проигрывать недопустимо – украинская пресса об игре "Шахтера"

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Так проигрывать недопустимо – украинская пресса об игре &quot;Шахтера&quot;
Андрей Пятов сыграл один из худших матчей. Фото Рейтер

"Все хуже дела у "Шахтера", – посыпает голову пеплом "Террикон". – После победы над "Реалом" в Мадриде горняки не могут забить в третьем матче подряд. И ладно - нулевая ничья с "Интером", но два крупных поражения от гладбахской "Боруссии" с общем счетом 0:10. С такими результатами и, что главное, абсолютно беззубой игрой в атаке, сложно рассчитывать даже на третье место в группе. А большее "Шахтеру" едва ли светит".

"УА-Футбол" цитирует экс-форварда горняков Алексея Белика:

"Сезон подходит к концу и заметна разница, "Боруссия" сыграла прошлый сезон, отдохнула и вошла в новый сезон. С другой стороны "Шахтер" зашел далеко в Лиге Европы и не имел возможности хорошо отдохнуть, подготовиться к новому сезону, это очень заметно.

Да, это Лига чемпионов, но эмоционально не так горят глаза, как обычно. Что-то мешает "Шахтеру", есть проблемы в обороне, но впереди нет той легкости, того азарта, с которым футболисты играли в прошлой Лиге Европы, а главное - некогда исправлять ошибки".

"Шахтер" — любимый соперник "Боруссии". Победив в первом матче со счетом 6:0, менхенгладбахская команда сделала результат уже к перерыву. Всего "Боруссия" забила украинцам десять (!) голов за два матча, – язвит "Спорт уа"

"Кто-нибудь мог представить, что после выездной победы над "Реалом" и ничьей с "Интером", "Шахтер" дважды уступит гладбахской "Боруссии" с унизительным общим счетом 0:10? – сокрушается "Трибуна". – Может горняки и не были фаворитами, но проигрывать так – недопустимо.

Кто-нибудь мог представить, что после выездной победы над "Реалом" и ничьей с "Интером", "Шахтер" дважды уступит гладбахской "Боруссии" с унизительным общим счетом 0:10

Иногда бывает, что вам снится один и тот же сон. Зачастую он страшный, неприятный, мерзкий. Сегодняшний матч в Гладбахе – это такой сон, который мы уже видели. С дикими фейлами защитников, ляпом Пятова, с очередным пропущенным голом с углового и абсолютно импотентной игрой в атаке. Свой первый удар в створ ворот немцев "Шахтер" нанес на 82-й минуте, когда все вопросы уже были сняты.

А самое главное, сегодня "Шахтер" абсолютно не показал свой козырь – быстрые атаки с подключением Додо, импровизацией Марлоса и умными передачами Патрика. Команда играла стоя, без рывковой работы, без ускорений, пробежав почти на семь километров меньше, чем соперник. Для футбола это колоссальная цифра.

Когда до финиша первой части сезона еще почти месяц, твоя команда проигрывает два матча с общим счетом 0:10, да еще и отстает от злейшего врага в чемпионской гонке, ты задумываешься об изменениях. Кто виноват? Тренер – первая мысль для многих. Результаты страдают, а команда не бежит. Если до сегодняшнего дня многие скромно намекали, что Каштру пора купить билет в Португалию, то сейчас будут кричать во весь голос – тренера нужно уволить.

Кстати, самого Луиша даже не было в этом матче на скамейке "Шахтера".

Каштру не заслужил увольнения. Он работает в условиях, на которые не может повлиять. Или может повлиять минимально. Коронавирус ударил по "Шахтеру" не менее масштабно, чем по "Динамо". Многие игроки выпали из тренировочного ритма, с трудом набирают форму. А кто-то, как Исмаили и Корниенко, выпали надолго из-за травм.

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Поражение с общим счетом - 0:10 стало крупнейшей в истории "Шахтера".

Автор: Юрий Стригун
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