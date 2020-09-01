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вторник, 01 сентября 2020 15:39

Тайсон зимой покинет "Шахтер" - ЗМІ

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Тайсон зимой покинет &quot;Шахтер&quot; - ЗМІ
Тайсон выступает за "Шахтер" с 2013 года. Фото: ФК "Шахтер"

Лидер "Шахтера" 32-летний Тайсон покинет донецкий клуб во время зимнего трансферного окна.

Бразилец вернется на родину, где станет игроком "Интернасьоналя", сообщил в Twitter журналист Марсело Сальцано.

В Порту-Алегри с футболистом уже согласовали зарплату и срок действия контракта. До перехода в "Металлист" в 2010 году Тайсон в Бразилии выступал как раз за "Интернасиональ".

При этом договор Тайсона с чемпионом Украины заканчивается только летом 2021 года.

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В прошлом сезоне Тайсон провел 38 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач. Контракт бразильца с "Шахтером" действует до лета 2021 года.

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